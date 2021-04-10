{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Экипаж Андрианова стал победителем чемпионата России по бобслею в четверках

Турнир завершился в субботу на олимпийской трассе в Сочи

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экипаж четверки под управлением пилота Максима Андрианова занял первое место на чемпионате России по бобслею, который завершился в субботу на олимпийской трассе в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

Андрианов вместе с разгоняющими Романом Кошелевым, Дмитрием Лопиным и Ильвиром Хузиным в сумме четырех заездов показали результат 3 минуты 39,37 секунды. Серебро выиграли Ростислав Гайтюкевич, Георгий Кузьменко, Илья Малых и Руслан Самитов (3.39,78), бронзу - Алексей Стульнев, Михаил Мордасов, Владислав Жаровцев и Андрей Казанцев (3.39,80). Четвертым стал экипаж вернувшегося в спорт после дисквалификации Александра Касьянова (3.39,86).

Экипаж Гайтюкевича и Кошелева ранее стал победителем чемпионата России в двойках, второе место тогда заняли Андрианов и Лопин, третье - Стульнев и Жаровцев.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Италии
СМИ: Ибрагимович подпишет контракт с "Миланом" в течение недели
В текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах
Читать полностью