Экипаж Андрианова стал победителем чемпионата России по бобслею в четверках

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экипаж четверки под управлением пилота Максима Андрианова занял первое место на чемпионате России по бобслею, который завершился в субботу на олимпийской трассе в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

Андрианов вместе с разгоняющими Романом Кошелевым, Дмитрием Лопиным и Ильвиром Хузиным в сумме четырех заездов показали результат 3 минуты 39,37 секунды. Серебро выиграли Ростислав Гайтюкевич, Георгий Кузьменко, Илья Малых и Руслан Самитов (3.39,78), бронзу - Алексей Стульнев, Михаил Мордасов, Владислав Жаровцев и Андрей Казанцев (3.39,80). Четвертым стал экипаж вернувшегося в спорт после дисквалификации Александра Касьянова (3.39,86).

Экипаж Гайтюкевича и Кошелева ранее стал победителем чемпионата России в двойках, второе место тогда заняли Андрианов и Лопин, третье - Стульнев и Жаровцев.