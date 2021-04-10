Гол Глушакова принес "Химкам" победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" со счетом 1:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Химках на стадионе "Арена-Химки".
У победителей гол забил Денис Глушаков (60-я минута).
Одержав победу, подмосковный клуб обеспечил себе место в РПЛ в сезоне-2021/22, поскольку с 38 очками стал недосягаем для "Ротора", идущего в настоящий момент на 13-й строчке и имеющего в своем активе 18 баллов. Нынешний сезон стал первым для "Химок" в высшем дивизионе чемпионата России с 2009 года, до этого клуб выступал в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Команды провели между собой второй в истории матч в РПЛ. В первой встрече победу одержал "Тамбов" (1:0).
Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики. Перед игрой состоялась церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встреча началась с реплики "Поехали!"
"Тамбов" проиграл 14-ю игру подряд в чемпионате России и идет на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков в 25 матчах. "Химки" же поднялись на восьмую строчку. В следующем туре подмосковная команда 17 апреля в гостях встретится с грозненским "Ахматом", тамбовчане днем позже на выезде сыграют против тульского "Арсенала".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|15
|6
|3
|55-21
|51
|2
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|49-28
|47
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|42-25
|43
|5
|Динамо
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Рубин
|24
|12
|4
|8
|33-29
|40
|7
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|8
|Химки
|25
|11
|5
|9
|31-34
|38
|9
|Ростов
|24
|11
|4
|9
|32-26
|37
|10
|Краснодар
|24
|10
|4
|10
|44-35
|34
|11
|Ахмат
|24
|9
|5
|10
|27-29
|32
|12
|Урал
|24
|6
|11
|7
|22-30
|29
|13
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|14
|Арсенал
|24
|4
|5
|15
|19-42
|17
|15
|Уфа
|24
|3
|5
|16
|15-41
|14
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13