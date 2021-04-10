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Футбол в России

Гол Глушакова принес "Химкам" победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России

Подмосковный клуб обеспечил себе место в РПЛ в сезоне-2021/22
Игроки "Химок" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки "Химок"
© Александр Щербак/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" со счетом 1:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Химках на стадионе "Арена-Химки".

У победителей гол забил Денис Глушаков (60-я минута).

Одержав победу, подмосковный клуб обеспечил себе место в РПЛ в сезоне-2021/22, поскольку с 38 очками стал недосягаем для "Ротора", идущего в настоящий момент на 13-й строчке и имеющего в своем активе 18 баллов. Нынешний сезон стал первым для "Химок" в высшем дивизионе чемпионата России с 2009 года, до этого клуб выступал в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Команды провели между собой второй в истории матч в РПЛ. В первой встрече победу одержал "Тамбов" (1:0).

Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики. Перед игрой состоялась церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встреча началась с реплики "Поехали!"

"Тамбов" проиграл 14-ю игру подряд в чемпионате России и идет на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков в 25 матчах. "Химки" же поднялись на восьмую строчку. В следующем туре подмосковная команда 17 апреля в гостях встретится с грозненским "Ахматом", тамбовчане днем позже на выезде сыграют против тульского "Арсенала".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24156355-2151
2Спартак24145549-2847
3Локомотив24134732-2643
4ЦСКА24134742-2543
5Динамо24133836-2642
6Рубин24124833-2940
7Сочи24117638-2640
8Химки25115931-3438
9Ростов24114932-2637
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат24951027-2932
12Урал24611722-3029
13Ротор24461412-3818
14Арсенал24451519-4217
15Уфа24351615-4114
16Тамбов25341815-4613
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