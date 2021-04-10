Гол Глушакова принес "Химкам" победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" со счетом 1:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Химках на стадионе "Арена-Химки".

У победителей гол забил Денис Глушаков (60-я минута).

Одержав победу, подмосковный клуб обеспечил себе место в РПЛ в сезоне-2021/22, поскольку с 38 очками стал недосягаем для "Ротора", идущего в настоящий момент на 13-й строчке и имеющего в своем активе 18 баллов. Нынешний сезон стал первым для "Химок" в высшем дивизионе чемпионата России с 2009 года, до этого клуб выступал в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Команды провели между собой второй в истории матч в РПЛ. В первой встрече победу одержал "Тамбов" (1:0).

Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики. Перед игрой состоялась церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встреча началась с реплики "Поехали!"

"Тамбов" проиграл 14-ю игру подряд в чемпионате России и идет на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков в 25 матчах. "Химки" же поднялись на восьмую строчку. В следующем туре подмосковная команда 17 апреля в гостях встретится с грозненским "Ахматом", тамбовчане днем позже на выезде сыграют против тульского "Арсенала".