Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Чарлстоне

ТАСС, 10 апреля. Россиянка Вероника Кудерметова победила испанку Паулу Бадосу Хиберт в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Чарлстоне (США, штат Южная Каролина).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 23-летней россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером. В финале Кудерметова сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинич, которая в полуфинале обыграла представительницу Туниса Унс Джабир (6:3, 6:2).

Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

23-летняя Хиберт занимает 71-е место в мировом рейтинге. Спортсменка попала на турнир через квалификацию. Она выходила в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2020 году.

Турнир в Чарлстоне проходит на грунте и относится к категории WTA 500. Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз, выигравшая в 2019 году. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Турнир завершится 11 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $565,53 тыс.