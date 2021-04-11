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НХЛ

"Тампа" обыграла "Нэшвилл". Василевский провел четвертый "сухой" матч в текущем сезоне НХЛ

Российский защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу
Андрей Василевский AP Photo/Paul Vernon
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 11 апреля. "Тампа-Бэй" со счетом 3:0 победила "Нэшвилл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Росс Колтон (7-я минута), Эрик Чернак (35) и Янни Гурд (60). В эпизоде с первым голом результативную передачу сделал российский защитник Михаил Сергачев. Теперь на счету 22-летнего игрока 23 (2 шайбы + 21 голевой пас) очка в текущем регулярном чемпионате. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 36 бросков, он провел четвертый "сухой" матч в текущем сезоне.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Тампа" занимает второе место, набрав 58 очков в 41 матче. "Нэшвилл" идет четвертым, имея в активе 45 очков в 42 встречах. В следующем матче "Тампа" в ночь на среду вновь встретится с "Нэшвиллом", который перед этим в ночь на понедельник примет "Даллас".

В другом матче "Сент-Луис" дома обыграл "Миннесоту" благодаря шайбе Райана О'Райлли за две секунды до конца овертайма (3:2).

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