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Футбол в России

Филатов: "Локомотив" и "Спартак" имеют равные шансы на победу в матче чемпионата России

Встреча пройдет 11 апреля на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московские "Локомотив" и "Спартак" имеют равные шансы на победу в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов.

Встреча пройдет 11 апреля на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск.

"Я считаю, что это стыковая игра за второе место в чемпионате, - сказал Филатов. - Думаю, что равные силы у команд, хорошая будет игра. Конечно, хотелось бы, чтобы "Локомотив" выиграл, но равные условия - 50 на 50, еще посмотрим, кто будет в строю у "Локомотива" и "Спартака", от этого тоже будет зависеть. Что касается игры Федора Смолова, то он должен забить, скажем так".

"Спартак" с 47 очками после 24 игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" идет третьим с 43 очками.

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