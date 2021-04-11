"Оренбург" разгромил "Спартак-2" в матче Футбольной национальной лиги, забив пять мячей

ТАСС, 11 апреля. "Оренбург" обыграл московский "Спартак-2" со счетом 5:2 в домашнем матче 36-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Дублем отметился полузащитник оренбургского клуба Сергей Бреев (3-я и 65-я минуты), также в составе хозяев отличились Ренато Гойкович (30), Джоэль Фамейе (45) и Максим Палиенко (47). У гостей мячи забили Илья Голятов (75) и Руслан Литвинов (78). Полузащитник московского клуба Михаил Игнатов не реализовал пенальти на 87-й минуте.

14 марта в матче 30-го тура "Спартак-2" потерпел разгромное поражение от "Велеса" (0:5), в матче 26-го тура московский клуб со счетом 0:7 проиграл "Краснодару-2".

В другом матче тура "Нижний Новгород" в гостях одержал победу над клубом "СКА-Хабаровск" (1:0), единственный мяч забил Тимур Сулейманов.

"Оренбург" с 76 очками в 36 играх занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, "Спартак-2" с 40 очками после 35 игр находится на 15-м месте. Лидируют с 79 очками после 34 матчей самарские "Крылья Советов".