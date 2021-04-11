Де Блекере: экспертно-судейская комиссия РФС должна объяснять спорные эпизоды

ТАСС, 11 апреля. Задача экспертно-судейской комиссии (ЭСК) состоит в общении и объяснении спорных эпизодов. Такое мнение высказал бывший бельгийский арбитр Франк Де Блекере, входящий в состав ЭСК при президенте Российского футбольного союза (РФС), чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Работа с иностранными экспертами в судействе стала трендом - это происходит и в Бельгии. Иностранные специалисты очень ценятся. Я считаю, что важно принимать последовательные решения, - сказал Де Блекере. - Решения, которые могут понять все причастные к футболу лица".

"Нужно общаться и объяснять эпизоды. Таким образом мы, члены комиссии, станем лучше понимать друг друга. А когда улучшается понимание, улучшается и взаимодействие", - добавил бельгиец.

Председателем ЭСК является Ашот Хачатурянц, экспертами комиссии - Николай Левников, Юрий Баскаков, Вольфганг Штарк и Алан Снодди. В задачи ЭСК входит рассмотрение ключевых спорных моментов, которые возникают в процессе судейства матчей и повлияли или могли повлиять на ход игры.