"Краснодар" проиграл "Арсеналу" в дебютном матче Гончаренко на посту главного тренера

ТАСС, 11 апреля. "Краснодар" в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1.
Гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич. Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий сыграл за клуб впервые после травмы, пропустив 491 день.
6 апреля Виктор Гончаренко, в конце марта покинувший пост главного тренера московского ЦСКА, возглавил краснодарский клуб. Он сменил россиянина Мурада Мусаева, который подал в отставку после разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура от грозненского "Ахмата" (0:5).
"Арсенал" не мог обыграть "Краснодар" с 29 сентября 2017 года (1:0) на протяжении шести матчей, во всех потерпев поражения.
Краснодарцы не могут победить на протяжении трех матчей и занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 25 матчах. "Арсенал" прервал двухматчевую серию поражений и поднялся на 13-ю строчку с 20 очками.
В следующем туре "Краснодар" 17 апреля примет петербургский "Зенит", клуб из Тулы днем позже сыграет дома против "Тамбова".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|15
|6
|3
|55-21
|51
|2
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|49-28
|47
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|5
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|42-25
|43
|6
|Динамо
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|7
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|8
|Химки
|25
|11
|5
|9
|31-34
|38
|9
|Ростов
|25
|11
|4
|10
|32-27
|37
|10
|Краснодар
|25
|10
|4
|11
|44-36
|34
|11
|Ахмат
|25
|9
|5
|11
|27-32
|32
|12
|Урал
|24
|6
|11
|7
|22-30
|29
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13