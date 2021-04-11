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Футбол в России

"Краснодар" проиграл "Арсеналу" в дебютном матче Гончаренко на посту главного тренера

Единственный гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 апреля. "Краснодар" в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1.

Гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич. Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий сыграл за клуб впервые после травмы, пропустив 491 день.

6 апреля Виктор Гончаренко, в конце марта покинувший пост главного тренера московского ЦСКА, возглавил краснодарский клуб. Он сменил россиянина Мурада Мусаева, который подал в отставку после разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура от грозненского "Ахмата" (0:5).

"Арсенал" не мог обыграть "Краснодар" с 29 сентября 2017 года (1:0) на протяжении шести матчей, во всех потерпев поражения.

Краснодарцы не могут победить на протяжении трех матчей и занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 25 матчах. "Арсенал" прервал двухматчевую серию поражений и поднялся на 13-ю строчку с 20 очками.

В следующем туре "Краснодар" 17 апреля примет петербургский "Зенит", клуб из Тулы днем позже сыграет дома против "Тамбова".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24156355-2151
2Спартак24145549-2847
3Локомотив24134732-2643
4Рубин25134834-2943
5ЦСКА24134742-2543
6Динамо24133836-2642
7Сочи24117638-2640
8Химки25115931-3438
9Ростов251141032-2737
10Краснодар251041144-3634
11Ахмат25951127-3232
12Урал24611722-3029
13Арсенал25551520-4220
14Ротор24461412-3818
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613
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