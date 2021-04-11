"Краснодар" проиграл "Арсеналу" в дебютном матче Гончаренко на посту главного тренера

ТАСС, 11 апреля. "Краснодар" в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1.

Гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич. Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий сыграл за клуб впервые после травмы, пропустив 491 день.

6 апреля Виктор Гончаренко, в конце марта покинувший пост главного тренера московского ЦСКА, возглавил краснодарский клуб. Он сменил россиянина Мурада Мусаева, который подал в отставку после разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура от грозненского "Ахмата" (0:5).

"Арсенал" не мог обыграть "Краснодар" с 29 сентября 2017 года (1:0) на протяжении шести матчей, во всех потерпев поражения.

Краснодарцы не могут победить на протяжении трех матчей и занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 25 матчах. "Арсенал" прервал двухматчевую серию поражений и поднялся на 13-ю строчку с 20 очками.

В следующем туре "Краснодар" 17 апреля примет петербургский "Зенит", клуб из Тулы днем позже сыграет дома против "Тамбова".