Футболисту "Химок" Глушакову диагностирована травма связки коленного сустава

ТАСС, 11 апреля. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков получил травму связки коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу "Химки" обыграли "Тамбов" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Глушаков забил гол на 59-й минуте, а на 83-й был заменен.

Футболисту диагностирована контузия боковой связки коленного сустава, о сроках его восстановления будет сообщено позднее.

Глушакову 34 года, он выступает за "Химки" с октября 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.