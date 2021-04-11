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Футбол в России

Футболисту "Химок" Глушакову диагностирована травма связки коленного сустава

О сроках его восстановления будет сообщено позднее
Денис Глушаков (справа) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Денис Глушаков (справа)
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 11 апреля. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков получил травму связки коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу "Химки" обыграли "Тамбов" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Глушаков забил гол на 59-й минуте, а на 83-й был заменен.

Футболисту диагностирована контузия боковой связки коленного сустава, о сроках его восстановления будет сообщено позднее.

Глушакову 34 года, он выступает за "Химки" с октября 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.

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