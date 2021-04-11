Де Блекере: процент правильных решений увеличился после внедрения видеоассистента рефери

ТАСС, 11 апреля. Процент правильных решений главных арбитров увеличился после внедрения системы видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение высказал бывший бельгийский арбитр Франк Де Блекере, входящий в состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС), чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Видеоарбитры - деликатная тема, но я считаю, что они принесли пользу футболу. До сих пор не утихают споры по поводу использования VAR, но процент правильных решений, принятых во время матчей, сейчас намного выше, чем в матчах без применения VAR", - сказал Де Блекере.

Председателем ЭСК РФС является Ашот Хачатурянц, экспертами комиссии - Николай Левников, Юрий Баскаков, Вольфганг Штарк и Алан Снодди. В задачи ЭСК входит рассмотрение ключевых спорных моментов, которые возникают в процессе судейства матчей и повлияли или могли повлиять на ход игры.