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Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки "Ростов-Дона" завершили выступление в Лиге чемпионов

В четвертьфинале российский клуб по сумме двух встреч уступил норвежскому "Вайперсу"

ТАСС, 11 апреля. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" сыграл вничью с норвежским "Вайперсом" во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 23:23.

В первой игре российский клуб уступил со счетом 27:34 и по сумме двух матчей не сумел выйти в полуфинал. Обе встречи прошли в Ростове-на-Дону из-за действующих в Норвегии санитарных ограничений.

В турнире также принимает участие московский ЦСКА, который 3 апреля в первом матче в гостях проиграл румынскому клубу "КСМ Бухарест" со счетом 27:32, ответный матч пройдет позднее в воскресенье.

Финал турнира запланирован на 30 мая.

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