"Монако" разгромил "Дижон" в чемпионате Франции. Головин отдал голевую передачу

ТАСС, 11 апреля. "Монако" победил "Дижон" со счетом 3:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

Забитым мячом на 50-й минуте отметился Стефан Йоветич, сыгравший на добивании после нереализованного пенальти Виссамом Бен Йеддером, который отметился голом на 63-й минуте и реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте, отметившись голевой передачей. Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

"Монако" не проигрывает на протяжении четырех матчей (3 победы, 1 ничья), клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 65 очков в 32 матчах. "Монако" отстает от лидирующего "Лилля" на четыре очка, от ПСЖ - на одно очко. "Дижон" потерпел тринадцатое поражение кряду и занимает последнее, 20-е место, набрав 15 очков.

В следующем туре "Монако" в гостях 18 апреля сыграет против "Бордо", "Дижон" в этот же день дома примет "Ниццу".