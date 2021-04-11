"Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 11 апреля. "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях со счетом 3:1 "Тоттенхэм" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы в составе гостей забили Фред (57-я минута), Эдинсон Кавани (79) и Мэйсон Гринвуд (90+6). У "Тоттенхэма" отличился Сон Хын Мин (40).

Главным тренером лондонского клуба является Жозе Моуринью, возглавлявший "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год. Матч первого круга, который состоялся 4 октября, завершился разгромной победой "Тоттенхэма" (6:1).

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице, команда набрала 63 очка в 31 матче и уступает лидирующему "Манчестер Сити" 11 очков, имея игру в запасе. "Тоттенхэм" с 49 очками после 31 матча идет на седьмой строчке.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет 18 апреля дома против "Бернли", "Тоттенхэм" 16 апреля в гостях встретится с "Эвертоном".