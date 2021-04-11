Свирин: российские гребцы выполнили максимальную задачу на чемпионате Европы в Италии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассчитывает, что сборная России по академической гребле не остановится на двух олимпийских путевках, завоеванных на соревнованиях в Италии, и увеличит их количество на финальной квалификационной регате в швейцарском Люцерне. Об этом Свирин рассказал ТАСС.

В воскресенье завершился чемпионат Европы в Италии. В соревнованиях одиночек победила россиянка Анна Пракатень. На соревнованиях прошедших там же несколькими днями ранее Пракатень завоевала путевку на Олимпиаду. Тогда же олимпийские лицензии получили Мария Боталова с Анастасией Лебедевой, занявшие первое место в двойке парной легкого веса. Бронзу чемпионата Европы завоевала женская восьмерка.

"Финальный день чемпионата Европы вышел плодотворным - золото у Пракатень, бронза в женской восьмерке, поэтому эмоции самые позитивные, - рассказал Свирин. - Мы завоевали две лицензии на Игры, это максимум, что можно было сделать на европейской регате. Впереди финальная квалификационная регата в Люцерне (18-20 мая), где мы будем соревноваться еще в нескольких классах, чтобы завоевать дополнительные лицензии на Олимпиаду, и есть основания рассчитывать на то, что в финальной регате еще несколько лицензий можно завоевать".

"Остается только поблагодарить всю команду и ее главного тренера Дмитрия Ковалева - поработали продуктивно. Может, эта работа не до конца структурирована, мы не так давно работаем с иностранными тренерами, но их методика десятилетиями приносит результаты. Все молодцы, на данном этапе сработали на твердую четверку. Сборная хорошо подготовилась, это видно", - отметил Свирин.

С ноября прошлого года российские сборные тренируют итальянец Джанни Постильоне и литовец Миколас Масилионис.

"На рубеже зимней подготовки было понятно, что функциональные результаты команды серьезно выросли, многие спортсмены били личные рекорды на тренажерах. И на первых международных соревнованиях в Греции - для нас они были отборочными к европейской квалификации и чемпионату Европы - стало понятно, что многие показывают высокие спортивные результаты. Считаю, что можно доказательно надеяться на завоевание лицензий через месяц", - подчеркнул Свирин.