Российские керлингисты проиграли сборной Шотландии в полуфинале чемпионата мира

ТАСС, 12 апреля. Мужская сборная России по керлингу со счетом 3:5 проиграла команде Шотландии в полуфинальном матче чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Предварительный этап россияне завершили на втором месте, что позволило команде напрямую выйти в полуфинал. Шотландцы завоевали право сыграть в 1/2 финала, обыграв канадцев в квалификационной встрече. В предварительном раунде россияне победили команду Шотландии со счетом 9:2.

В другом полуфинале сборная Швеции разгромила команду Швейцарии со счетом 11:3. Таким образом, в матче за третье место россияне сыграют со швейцарцами. Встречи за бронзовые и золотые медали начнутся в 6:00 мск. В предварительном раунде российские керлингисты уступили сборной Швейцарии со счетом 2:8.

Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).