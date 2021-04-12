"Вашингтон" разгромил "Бостон" в матче НХЛ со счетом 8:1

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (8-я и 51-я минуты), Ларс Эллер (8, 54), Конор Шири (10, 25), Ник Дауд (37) и Том Уилсон (39). У проигравших отличился Крейг Смит (44). Российские хоккеисты столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по одной результативной передаче. "Вашингтон" одержал свою крупнейшую победу в текущем сезоне НХЛ, "Бостон" - потерпел крупнейшее поражение.

Овечкин набрал 37 очков (21 гол + 16 передач) в 38 матчах текущего сезона. В активе Кузнецова 21 очко (7+14) в 32 играх, на счету Орлова - 11 (5+6) в 37 встречах.

"Вашингтон" вышел на первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 58 очков в 42 матчах. "Бостон" идет четвертым, имея в активе 48 очков в 39 играх. В следующем матче "Вашингтон" в ночь на среду примет "Филадельфию", а "Бостон" тогда же дома сыграет с "Баффало".

В другой встрече дня "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме дома обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2. Российский нападающий гостей Виталий Кравцов в своем пятом матче в НХЛ сделал голевой пас и открыл счет набранным очкам в лиге. Ему 21 год, он был выбран "Рейнджерс" на драфте 2018 года под общим девятым номером, в мае 2019 года он подписал с клубом трехлетний контракт. Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 24 броска, а голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин - 29.