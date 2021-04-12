Хачанов поднялся на 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 12 апреля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 24-го на 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев - восьмое, Аслан Карацев опустился с 28-го на 29-е место. В десятке лучших изменений не произошло.
Рейтинг ATP от 12 апреля:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 963 очка
- 2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 030
- 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 670
- 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 660
- 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 040
- 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 6 125
- 7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 875
- 8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 400
- 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 720
- 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 453...
- 23 (24). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...
- 29 (28). Аслан Карацев (Россия) - 1 918.