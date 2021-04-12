Хачанов поднялся на 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 12 апреля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 24-го на 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев - восьмое, Аслан Карацев опустился с 28-го на 29-е место. В десятке лучших изменений не произошло.

Рейтинг ATP от 12 апреля: