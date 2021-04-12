Умер олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной СССР Станислав Люгайло

ТАСС, 12 апреля. Победитель Олимпийских игр 1964 года в Токио в составе сборной СССР по волейболу Станислав Люгайло умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

Причины смерти не сообщаются.

В качестве игрока Люгайло выступал за рижский "Радиотехник", с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР. С 1991 по 1996 он работал с мужскими и женскими командами на Филиппинах, также он тренировал женскую команду "Медика-ШВСМ" (Донецк), с которой прошел путь от первой лиги до суперлиги чемпионата Украины. С 2014 года Люгайло работал в Харьковском высшем училище физической культуры и спорта.