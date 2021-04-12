Регбийный ЦСКА в сезоне-2021/22 сыграет в форме с изображением Гагарина

ТАСС, 12 апреля. Московский регбийный клуб ЦСКА представил новый комплект формы на сезон-2020/21, на нее нанесено изображение космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Два других комплекта формы также будут содержать отсылки к подвигу Гагарина и космосу. "Гостевой комплект выполнен в традиционных черных тонах, которые визуально объединяют цвета космоса и фан-сектора армейского клуба. Третий комплект формы с оранжевым окрасом отсылает к классическому советскому скафандру СК-1, в котором Гагарин отправился в первый в истории человечества полет в космическое пространство", - отмечает пресс-служба клуба.

В сезоне-2020/21 ЦСКА занял девятое место по итогам регулярного чемпионата и не смог пробиться в плей-офф.