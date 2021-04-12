Космонавт Рязанский рассказал, как доставил вымпел хоккейного "Спартака" на орбиту

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"У нас все, что доставляет космонавт на орбиту, должно быть сертифицировано и пройти проверку. Но мы имеем право в своих личных вещах взять какую-то символику, - сказал Рязанский. - В своем первом полете я возил вымпел московского университета, который заканчивал, вымпел футбольного "Спартака", во второй - взял вымпел хоккейного "Спартака".

"Печать на вымпеле? Эта печать живет на борту международной космической станции, и она никогда не появится на Земле. Она будет уничтожена, утилизирована, а ее штамп является доказательством того, что объект действительно побывал в космосе", - добавил Рязанский.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.