Инвестор получил разрешение на строительство арены для ЧМ по хоккею в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Компания "СКА Арена", инвестирующая в строительство ледовой арены к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, получила разрешение на строительство объекта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство новой ледовой арены. Ранее проектная документация объекта получила положительное заключение Главгосэкспертизы", - говорится в сообщении.

Здание будет 7-и этажным, разделенным на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу. Общая площадь будущей арены составит 189,5 тыс. кв. м, плюс два реконструируемых павильона на 1,5 тыс. кв. м, где планируется разместить различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства. Конструктив здания будет выполнен в монолитном железобетоне.

Строительство комплекса должно быть завершено к октябрю 2022 года. В 2023 году арена примет матчи Чемпионата мира по хоккею с шайбой.

"СКА Арена" подписала концессионное соглашение с правительством Санкт-Петербурга 15 января 2020 года. Согласно конкурсной документации, ледовая арена станет одной из крупнейших в мире с вместимостью 21,5 тыс. зрителей. Она должна быть готова к маю 2023 года. Ранее финансовые вложения в строительство комплекса и создание благоустроенной рекреационной территории на прилегающих 12 га оценивались в 25 млрд рублей, финансирование со стороны города составит не более 10 млрд рублей. Как уточняли в пресс-службе "СКА Арена", по соглашению, город в любом случае заплатит не более 10 млрд рублей, остальные расходы возьмет на себя концессионер.