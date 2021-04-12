Мадрид, Инсбрук и Турин примут финал Кубка Дэвиса в 2021 году

ТАСС, 12 апреля. Финальный турнир Кубка Дэвиса 2021 года пройдет в испанском Мадриде, итальянском Турине и австрийском Инсбруке. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Игры группового этапа и четвертьфиналы пройдут во всех трех городах, Мадрид примет полуфинал и финал. Турнир стартует 25 ноября и продлится 11 дней.

В соревновании примут участие 18 команд, которые должны были выступить в финале 2020 года. По результатам жеребьевки, проведенной в марте, сборная России попала в группу А, ее соперниками будут команды Испании и Эквадора. Матчи россиян пройдут в Мадриде.

В 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Российские теннисисты дважды выигрывали Кубок Дэвиса (2002, 2006).