В FIA заявили, что команды просят включить Россию в календарь чемпионата мира по ралли

ТАСС, 12 апреля. Автопроизводители просят в ближайшем будущем включить этапы в России и Индии в календарь чемпионата мира по ралли (WRC). Об этом заявил директор Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли Ив Маттон, комментарий которого приводит портал Motorsport.

Отмечается, что между промоутером WRC, FIA и командами ведутся переговоры о включении этих стран в календарь будущих сезонов.

"Промоутер WRC при поддержке FIA работает с национальными спортивными ассоциациями и местными промоутерами, чтобы понимать, какие существуют возможности, - сказал Маттон. - WRC процветает благодаря разнообразию и наилучшему использованию локальных условий, поэтому мы продолжаем получать предложения со всего мира. Такой глобальный подход является целью не только FIA, но и производителей - они просят в будущем включить в календарь Китай, Северную Америку, Россию, Индию".

Чемпионат мира по ралли проводится с 1973 года.