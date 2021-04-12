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Футбол в России

СМИ: Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги "Локомотиву"

Специалист не заинтересован в полноценной работе в московском клубе, так как он является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии
Ральф Рангник AP Photo/Jens Meyer
Описание
Ральф Рангник
© AP Photo/Jens Meyer

ТАСС, 12 апреля. Немецкий специалист Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги российскому футбольному клубу "Локомотив". Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

В воскресенье специалист присутствовал на матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Спартак" (2:0).

По информации газеты, 62-летний специалист не заинтересован в полноценной работе в "Локомотиве", так как он является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии.

Рангник дважды возглавлял "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года он работал спортивным директором клуба. Также Рангник был главным тренером в немецких "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.

Теги
Российский футбол
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