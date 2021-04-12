СМИ: Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги "Локомотиву"

ТАСС, 12 апреля. Немецкий специалист Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги российскому футбольному клубу "Локомотив". Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

В воскресенье специалист присутствовал на матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Спартак" (2:0).

По информации газеты, 62-летний специалист не заинтересован в полноценной работе в "Локомотиве", так как он является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии.

Рангник дважды возглавлял "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года он работал спортивным директором клуба. Также Рангник был главным тренером в немецких "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.