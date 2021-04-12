Международный союз биатлонистов еще не одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает запрос о переходе российских биатлонистов Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

"Мы получили официальные запросы и в настоящее время проверяем их на соответствие с принципами, которые изложены в конституции IBU", - говорится в сообщении.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной - 24 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали.