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Биатлон

Международный союз биатлонистов еще не одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

В юношеском возрасте спортсмены привлекались в сборную России, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает запрос о переходе российских биатлонистов Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

"Мы получили официальные запросы и в настоящее время проверяем их на соответствие с принципами, которые изложены в конституции IBU", - говорится в сообщении.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной - 24 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали.

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