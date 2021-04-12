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КХЛ

Клуб КХЛ "Салават Юлаев" продлил контракт с капитаном команды Паниным

Соглашение рассчитано на два сезона

ТАСС, 12 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" продлил контракт с капитаном команды Григорием Паниным до конца сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал 7 очков (1 гол + 6 голевых передач) при общем показателе полезности "+7". В плей-офф на его счету 2 передачи в девяти матчах.

Панин выступает за "Салават Юлаев" с 2017 года. Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" (2009, 2010).

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