Сборная России по мини-футболу обыграла команду Грузии в последнем матче отбора ЧЕ-2022

ТАСС, 12 апреля. Сборная России по мини-футболу одержала победу со счетом 3:0 над командой Грузии в заключительном матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в подмосковном Щелкове.

Забитыми мячами отметились Робиньо (2-я минута) и Андрей Афанасьев (3, 23).

Россияне досрочно квалифицировались на чемпионат Европы 9 апреля, обыграв сборную Армении. Сборная России выиграла все шесть матчей отборочного раунда и с 18 очками заняла первое место в турнирной таблице группы 2. Занявшая второе место команда Грузии (10 очков) также квалифицировалась на Евро. 14 апреля в заключительном матче группы сыграют сборные Франции (2 очка) и Армении (1 очко).

В третьем этапе отбора на чемпионат Европы принимают участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре участника. Восемь победителей групп и шесть лучших команд из занявших вторые места получают прямые путевки в финальную стадию. Последнюю путевку разыграют в стыковых матчах два оставшихся обладателя вторых мест.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Сборная Нидерландов освобождена от квалификации на правах хозяйки турнира. На текущий момент определены девять участников, помимо команд России, Грузии и Нидерландов, это сборные Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Испании, Италии и Хорватии.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, трижды - третье. Действующим чемпионом является сборная Португалии.