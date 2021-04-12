Макгрегор заявил, что не намерен драться с Порье

ТАСС, 12 апреля. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о том, что поединок с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который пройдет 10 июля, не состоится. Об этом он сообщил в Twitter.

Ранее Порье упрекнул Макгрегора в том, что он не сдержал обещания и не сделал взнос в благотворительный фонд американца.

"Ты деревенщина с мертвым мозгом. 500 тысяч без какого-либо плана. Ты, должно быть, плохо знаешь, как обращаться с деньгами. Бой отменен, если что. Я подерусь с кем-нибудь еще 10 июля", - написал Макгрегор.

UFC пока не комментировал заявления Макгрегора. Бой по-прежнему стоит в расписании турнира в качестве его главного события.

Бой должен стать третьим между оппонентами. Впервые соперники встретились в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел пять поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В октябре 2018 года ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

Порье 32 года, на его счету 27 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. Американец проиграл Нурмагомедову в третьем раунде в 2019 году.