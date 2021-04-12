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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" обыграл "Панатинаикос" и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги

Петербургская команда последней завоевала путевку в плей-офф
Баскетболист "Зенита" Кевин Пангос EPA-EFE/Georgia Panagopoulou
Описание
Баскетболист "Зенита" Кевин Пангос
© EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

ТАСС, 12 апреля. Петербургский "Зенит" обыграл греческий "Панатинаикос" со счетом 112:83 в заключительном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3 021 зрителя.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий "Зенита" Кевин Пангос, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач.

"Зенит" поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 20 побед при 14 поражениях, и вышел в плей-офф Евролиги. В четвертьфинале петербуржцы сыграют против испанской "Барселоны", занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата (24 победы в 34 матчах). Серия до трех побед стартует 20 апреля.

"Панатинаикос" идет на 16-й строчке, имея в активе 11 побед в 33 матчах. 14 апреля клуб проведет матч против московского ЦСКА.

В плей-офф Евролиги выходят восемь команд. Также в четвертьфинал со второго места вышел ЦСКА, который проведет серию против турецкого "Фенербахче".

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