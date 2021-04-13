{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Тренер Александр Волков покинул академию Плющенко

Тренер до этого работал в отделении "Хрустальный" центра "Самбо-70"

ТАСС, 13 апреля. Тренер по фигурному катанию Александр Волков покинул академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом Волков сообщил в Instagram.

Также академию покинула хореограф канадка Мартин Даженэ, супруга Волкова.

"Мы благодарим Евгения Плющенко, руководство академии, тренерский состав за три года совместной работы, - говорится в сообщении. - Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов, хотим пожелать нам всем удачи и благополучия".

До академии Плющенко Волков работал в отделении фигурного катания "Хрустальный" центра образования "Самбо-70".

Теги
Фигурное катание
КХЛ
Вошло в привычку. ЦСКА третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв СКА
Московские армейцы обыграли соперников из Санкт-Петербурга в полуфинальной серии со счетом 4-2, став первыми финалистами плей-офф КХЛ нынешнего сезона
Вошло в привычку.
Читать полностью