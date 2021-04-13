Дубль Волкова помог "Анахайму" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

На счету Волкова шесть заброшенных шайб в 25 матчах, в составе "Анахайма" он отметился тремя голами за шесть игр. Также 23-летний россиянин провел 19 матчей в регулярном чемпионате нынешнего сезона за "Тампу" и набрал пять очков (три гола + две передачи). 25 марта он стал хоккеистом "Анахайма" в результате обмена. Защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов не отметился результативными действиями.

"Анахайм" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 33 очка в 43 матчах. "Сан-Хосе" находится на шестой позиции с 40 очками за 41 игру. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Сан-Хосе.