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НХЛ

Дубль Волкова помог "Анахайму" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0
Александр Волков AP Photo/Kyusung Gong
Описание
Александр Волков
© AP Photo/Kyusung Gong

ТАСС, 13 апреля. "Анахайм" со счетом 4:0 обыграл "Сан-Хосе" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенные шайбы на счету Максима Комтуа (2-я минута), Александра Волкова (9, 13) и Рикарда Ракелля (44).

На счету Волкова шесть заброшенных шайб в 25 матчах, в составе "Анахайма" он отметился тремя голами за шесть игр. Также 23-летний россиянин провел 19 матчей в регулярном чемпионате нынешнего сезона за "Тампу" и набрал пять очков (три гола + две передачи). 25 марта он стал хоккеистом "Анахайма" в результате обмена. Защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов не отметился результативными действиями.

"Анахайм" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 33 очка в 43 матчах. "Сан-Хосе" находится на шестой позиции с 40 очками за 41 игру. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Сан-Хосе.

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