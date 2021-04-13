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Мировой футбол

СМИ: "Реал", МЮ и ПСЖ заинтересованы в переходе футболиста Милинковича-Савича

Контракт игрока с итальянским "Лацио" рассчитан до июля 2024 года

ТАСС, 13 апреля. Испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и французский "Пари Сен-Жермен" намерены приобрести сербского футболиста итальянского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, эти команды намерены предложить 26-летнему игроку контракт, однако если "Лацио" сумеет пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то полузащитник останется в клубе.

Милинкович-Савич выступает за "Лацио" с августа 2015 года, его контракт с клубом рассчитан до июля 2024 года. В составе римского клуба он провел 241 матч во всех турнирах, в которых забил 46 мячей и отдал 37 результативных передач.

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