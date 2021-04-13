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Футбол в России

Умер спортивный врач Александр Ярдошвили

Причины смерти специалиста не сообщаются
Александр Ярдошвили (слева), 1995 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Александр Ярдошвили (слева), 1995 год
© Игорь Уткин/ТАСС

ТАСС, 13 апреля. Главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причины смерти специалиста не сообщаются.

"Футбольный клуб "Динамо" Москва выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним. Место прощания и дата похорон будут объявлены дополнительно", - говорится в сообщении.

Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского "Черноморца", московских "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.

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