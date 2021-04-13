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Летние олимпийские виды спорта

Ксения Шойгу выступит на соревнованиях Ironman в Санкт-Петербурге

В соревнованиях примут участие более 2,5 тысяч спортсменов из 64 стран мира

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу выступит на соревнованиях Ironman в Санкт-Петербурге. Об этом Шойгу заявила на пресс-конференции в ТАСС.

"Конечно, планирую принять участие, - сказала Шойгу. - Я выступила на своей первой "половинке" в Сочи. Как же мне не выступить в Санкт-Петербурге?"

Санкт-Петербург летом нынешнего года примет соревнования Ironman 70.3. В них примут участие более 2,5 тысяч спортсменов из 64 стран мира.

Ironman 70.3 - серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Впервые российский этап должен был состояться в июле 2020 года, но из-за пандемии был отменен. Теперь гонка должна пройти в период с 30 июля по 1 августа 2021 года в соответствии с требованиями WTC и при поддержке Федерации триатлона России.

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