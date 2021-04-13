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Футбол в России

Пустовойтова стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ

Встреча состоится 17 апреля в Москве, начало - 15:00 мск

ТАСС, 13 апреля. Арбитр Александра Пустовойтова получила дебютное назначение на матч 37-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" - "СКА-Хабаровск" в качестве главного судьи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Она стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ. Встреча состоится 17 апреля в Москве, начало - 15:00 мск.

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. Также Пустовойтова работала на игре финала женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной" в 2019 году, неоднократно судила матчи молодежного первенства и первенства Олимп-ПФЛ.

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