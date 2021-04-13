Российские хоккеисты проведут два матча против белорусов в рамках Евровызова

ТАСС, 13 апреля. Сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира проведет два домашних матча Евровызова против команды Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матчи пройдут 23 и 24 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве, начало матчей - 18:00 и 14:00 мск соответственно.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

Евровызов - ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.