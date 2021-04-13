Сергей Овчинников перешел на работу в Российский футбольный союз

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сергей Овчинников, ранее покинувший пост помощника главного тренера московского ЦСКА, перешел на работу в Российский футбольный союз (РФС). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Овчинников занимал пост старшего тренера ЦСКА с 2014 по 2020 год.

"Да, Овчинников стал заместителем начальника отдела подготовки тренеров в РФС", - сказали в службе коммуникаций союза.

Овчинникову 50 лет, в качестве игрока он является двукратным чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России, дважды Кубок Португалии, а также Суперкубок Португалии. В качестве главного тренера Овчинников возглавлял краснодарскую "Кубань", брянское и минское "Динамо".