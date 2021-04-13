МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко ежедневно пробегает по 10 км в период между боями. Об этом ТАСС рассказал член команды спортсмена Вадим Немков.

"Федор набирает форму, он нас тренирует, плюс очень много бегает - по десятке каждый день. Федор мощный, скорость его рук поражает. Кажется, 44 года, но руки очень быстрые, даже мы иногда не успеваем за ним", - сказал Немков.

Емельяненко, которому в нынешнем году исполнится 45 лет, провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона. Его следующий бой может пройти осенью.