Глава федерации волейбола: Лига наций будет главным этапом подготовки к Олимпиаде

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Матчи Лиги наций будут главным подготовительным этапом для волейбольных сборных России к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"У нас есть план, основные соревнования - Лига наций, - сказал Шевченко. - Там команды проведут 15 матчей. Наша задача - проверить всех кандидатов в национальную команду и добиться максимального результата".

Мужская и женская сборные России завоевали лицензии для выступления на Олимпийских играх в Токио.