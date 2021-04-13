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Олимпиада в Токио

Глава федерации волейбола: Лига наций будет главным этапом подготовки к Олимпиаде

Станислав Шевченко отметил, что перед сборными стоит задача проверить всех кандидатов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Матчи Лиги наций будут главным подготовительным этапом для волейбольных сборных России к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"У нас есть план, основные соревнования - Лига наций, - сказал Шевченко. - Там команды проведут 15 матчей. Наша задача - проверить всех кандидатов в национальную команду и добиться максимального результата".

Мужская и женская сборные России завоевали лицензии для выступления на Олимпийских играх в Токио.

Теги
Шевченко, Станислав ВладимировичОлимпиада в Токио
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