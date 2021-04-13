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Летние олимпийские виды спорта

Левитин и Матыцин открыли чемпионат России по настольному теннису

Помощник президента РФ и министр спорта примут участие в мини-турнире
Помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин открыли чемпионат России по настольному теннису.

"Я хотел бы поздравить спортсменов с тем, что они будут представлять настольный теннис страны на Олимпийских играх в Токио. Я хотел бы пожелать вам достойной и уверенной игры, а также хорошего общения друг с другом", - сказал Левитин в рамках церемонии.

© Игорь Лазорин/ТАСС

"Этот зал важный для всех нас и для меня в частности. Очень много спортсменов настольного тенниса выросли в этих стенах, радовали зрителей. Надеюсь, что так будет и дальше. Командная работа позволила чемпионату России состояться в этих непростых условиях", - отметил Матыцин.

Левитин и Матыцин примут участие в выставочном мини-турнире по настольному теннису.

Соревнования чемпионата России пройдут с 13 по 18 апреля в московском спорткомплексе "Чертаново". Будут разыграны медали в командных соревнованиях, смешанном парном, парном и одиночном разрядах.

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Левитин, Игорь ЕвгеньевичЛетние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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