Левитин и Матыцин открыли чемпионат России по настольному теннису

"Я хотел бы поздравить спортсменов с тем, что они будут представлять настольный теннис страны на Олимпийских играх в Токио. Я хотел бы пожелать вам достойной и уверенной игры, а также хорошего общения друг с другом", - сказал Левитин в рамках церемонии.

"Этот зал важный для всех нас и для меня в частности. Очень много спортсменов настольного тенниса выросли в этих стенах, радовали зрителей. Надеюсь, что так будет и дальше. Командная работа позволила чемпионату России состояться в этих непростых условиях", - отметил Матыцин.

Левитин и Матыцин примут участие в выставочном мини-турнире по настольному теннису.

Соревнования чемпионата России пройдут с 13 по 18 апреля в московском спорткомплексе "Чертаново". Будут разыграны медали в командных соревнованиях, смешанном парном, парном и одиночном разрядах.