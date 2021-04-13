Тренер сборной Португалии по футболу раскритиковал качество поля после матча с россиянками

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной Португалии по футболу Франсишку Нету подверг критике поле стадиона "Сапсан-Арена" после матча с россиянками. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник россиянки в Москве сыграли вничью с командой Португалии и по сумме двух матчей вышли в финальную часть чемпионата Европы (1:0 - в гостях, 0:0 - дома).

"Нас очень хорошо приняли в плане организации матча. Единственное, что мне не понравилось, это поле. Для отборочных матчей оно могло быть лучше. Сборная России тоже заслуживала лучшего поля", - сказал Нету.

"Дома у нас было немало возможностей забить. Сегодня тоже, но у сборной России хороший вратарь", - добавил он.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года.