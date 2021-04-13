Смена тренера не помешала. Российские футболистки сыграют на чемпионате Европы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу в седьмой раз отобралась на чемпионат Европы. Команда начинала цикл с одним тренером, а завершила успешно с другим.

На эту тему Россиянки вышли на чемпионат Европы по футболу, сыграв вничью с командой Португалии

Отборочный турнир стартовал еще в августе 2019 года. Сборная России в группе А боролась за первое место с действующим чемпионом Европы командой Нидерландов, которая подтвердила свой статус, отобравшись на турнир напрямую. Лидеру россиянки уступили в обоих матчах (0:2, 0:1), однако больше осечек не допустили. Подопечные Елены Фоминой на шесть очков оторвались от преследовавших их словенок в борьбе за второе место, которое позволило сыграть в стыковых матчах. Соперником стала сборная Португалии. В первом матче россиянки 9 апреля в Лиссабоне победили со счетом 1:0, во втором во вторник сыграли в Москве вничью - 0:0. Фомина возглавляла сборную России с 2015 года. Команда под ее руководством вышла в финальную часть чемпионата Европы 2017 года. На том турнире россиянки впервые в истории сумели выиграть матч - были обыграны итальянки со счетом 2:1. Однако затем подопечные Фоминой уступили лидерам женского европейского футбола командам Германии и Швеции и не вышли в плей-офф.

Елена Фомина с 2018 года является и главным тренером "Локомотива", который с ней дважды становился серебряным призером чемпионата России. В конце 2020 года ее сменил Юрий Красножан. Специалист в нулевые успешно тренировал игравший в премьер-лиге скромный нальчикский "Спартак", затем получил шанс закрепиться на топ-уровне, возглавив "Локомотив", однако, проработав год, был со скандалом уволен. После этого Красножан работал со второй сборной России, "Анжи", "Кубанью", "Тереком", сборной Казахстана, "Химками". Все это были мужские команды. Хорошая оборона Красножану удалось хорошо подготовить команду к стыковым играм со сборной Португалии. В Лиссабоне россиянки выиграли благодаря курьезному голу, но сумели не пропустить. Хорошая оборона стала залогом успеха и во втором матче, в котором команды так и не сумели открыть счет. "Все-таки сказалось, что у нас был перелет и не было ротации за исключением одной позиции. В целом команда выполнила план на игру, только не забила", - сказал Красножан после матча.

⚽️ Гол Нелли Коровкиной в ворота сборной Португалии!#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/iHrzoDCiQT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 9, 2021