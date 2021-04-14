"Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси". Шестеркин провел первый "сухой" матч в НХЛ

Панарин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне и набрал 43 очка (13 голов + 30 передач) в 31 матче. Всего на счету россиянина 138 очков (45+93) в 100 матчах за "Рейнджерс". Панарин стал рекордсменом клуба по этому показателю, превзойдя результат шестикратного обладателя Кубка Стэнли Марка Мессье, который за первые 100 игр в составе команды из Нью-Йорка набрал 137 очков.

Заброшенные шайбы на счету Мики Зибанежада (8-я минута), Артемия Панарина (48) и Павла Бучневича (60).

ТАСС, 14 апреля. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый "сухой" матч в НХЛ, отразив 27 бросков. Всего на счету россиянина 36 игр за команду за два сезона.

Бучневич также отметился голевой передачей, набрав 37 очков (16+21) в 41 матче. Его гол стал 20-тысячным для "Рейнджерс" в НХЛ.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Рейнджерс" занимают пятое место, набрав 46 очков в 42 матчах, "Нью-Джерси" с 34 очками после 41 игры расположился на седьмой строчке. Следующий матч команды проведут 16 апреля в Нью-Йорке.