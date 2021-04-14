Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Филадельфию" в матче НХЛ

Манта также отметился голевой передачей, набрав первые два очка за "Вашингтон" в дебютном матче в составе команды. Он стал игроком клуба 12 апреля, перейдя из "Детройта" в результате обмена. Его бывшая команда получила нападающих Якуба Врану и Рихарда Паника, а также право выбора в первом раунде драфта 2021 года и во втором раунде драфта 2022 года.

Овечкин также отдал голевой пас и набрал 38 очков (22 гола + 16 передач) в 39 матчах текущего сезона. Капитан "Вашингтона" забросил 728-ю шайбу в 1 191 игре регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Среди них карьеру продолжает только Ягр, играющий за клуб "Рытиржи Кладно" во втором дивизионе чемпионата Чехии.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей и набрал 12 очков (5+7) в 38 матчах. Голкипер команды Илья Самсонов отразил 29 бросков по своим воротам. Их одноклубник Евгений Кузнецов и защитник "Филадельфии" Иван Проворов не сумели отличиться.

"Вашингтон" набрал 60 очков в 43 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. "Филадельфия" занимает шестую позицию с 44 очками за 42 игры. Следующий матч "Вашингтон" проведет 16 апреля дома против "Баффало", "Филадельфия" в тот же день сыграет на выезде с "Питтсбургом".