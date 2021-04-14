Более двух тысяч человек примут участие в марафоне "Европа-Азия" в Екатеринбурге 2 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Более двух тысяч участников ожидается на первом из четырех стартов марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге, который пройдет 2 мая. Об этом ТАСС сообщил директор марафона Андрей Уткин.

"В этом году впервые за семь лет наша "Майская гроза" совпала с казанским марафоном, такое же знаковое мероприятие, как и марафон "Европа-Азия". Поэтому по нашим подсчетам, человек 300 местных любителей бега поедут туда, может, чуть меньше. И поэтому у нас максимум участников - 2 100 вместе с детьми", - сказал Уткин.

Он также отметил, что к мероприятию уже все подготовлено, в том числе атрибутика соревнований, которая будет стилизована под СССР. "Мы в дизайне футболок и медалей использовали открытку 1967 года. Вместо слов "Мир, труд, май" написали "Забег, Майская гроза", - уточнил директор марафона.

Первый старт серии массовых забегов "Европа-Азия" - "Майская гроза" - состоится в Екатеринбурге 2 мая. Участники пробегут дистанции 3 и 10 км, для детей предусмотрены забеги на 400 и 800 метров.