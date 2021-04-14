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"Даллас" уступил "Флориде" в матче НХЛ. Худобин отразил 28 бросков

"Флорида" выиграла со счетом 3:2 и прервала серию из трех поражений
Антон Худобин AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Антон Худобин
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 14 апреля. "Флорида" обыграла "Даллас" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Александр Барков (12-я минута), Радко Гудас (23) и Фрэнк Ватрано (64). У проигравших шайбы забросили Джейсон Робертсон (13) и Джо Павелски (49).

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 28 бросков по своим воротам, его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 42 очка после 41 игры. "Флорида" прервала серию из трех поражений и находится на третьей позиции с 58 очками после 43 игр. Следующий матч "Даллас" проведет 16 апреля дома против "Коламбуса". "Флорида" в тот же день сыграет на выезде с "Тампой".

В других матчах игрового дня "Бостон" дома обыграл "Баффало" (3:2, в серии буллитов), "Калгари" на выезде одолел "Торонто" (3:2, в овертайме). "Нэшвилл" на своей площадке разгромил "Тампу" (7:2), в составе победителей голевой передачей отметился нападающий Яков Тренин, у проигравших результативный пас на счету защитника Михаила Сергачева.

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