Город на западе Японии запретил проводить эстафету олимпийского огня на улицах

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Город Мацуяма в западной японской префектуре Эхимэ запретил проводить эстафету олимпийского огня на дорогах общего пользования. Об этом заявил на пресс-конференции в среду губернатор Эхимэ Токихиро Накамура.

"Мы приняли решение отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня в городе Мацуяма на обычных дорогах. Мы приносим свои извинения перед жителями города. В первую очередь мы исходим из ситуации с коронавирусом и опасений по поводу нагрузки на медицинскую систему", - сказал он.

Этап эстафеты на территории префектуры Эхимэ должен пройти с 21 по 22 апреля. В Мацуяме забег планировалось провести 21 апреля. Ранее изменения в изначальный план эстафеты были внесены в городе Осака. Там она прошла в одном из парков без участия зрителей.

Эстафета олимпийского огня началась в Японии 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-виллидж") в префектуре Фукусима. Она продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за глобальной вспышки коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.