Арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию шпажистки Андрюшиной

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию шпажистки Татьяны Андрюшиной, сократив ее срок с года до шести месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России (ФФР).

Ранее спортсменка была дисквалифицирована на один год за нарушение режима.

"Арбитражный суд вынес решение о сохранении дисквалификации Андрюшиной, ее срок сокращен до шести месяцев. Отсчет срока дисквалификации идет с 1 марта", - сообщили в пресс-службе.

Андрюшиной 30 лет, в ее активе золото (2013) и серебро (2019) чемпионатов мира в командной шпаге.