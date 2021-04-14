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Летние олимпийские виды спорта

Арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию шпажистки Андрюшиной

Срок дисквалификации сокращен до шести месяцев
Татьяна Андрюшина (слева) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Татьяна Андрюшина (слева)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию шпажистки Татьяны Андрюшиной, сократив ее срок с года до шести месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России (ФФР).

Ранее спортсменка была дисквалифицирована на один год за нарушение режима.

"Арбитражный суд вынес решение о сохранении дисквалификации Андрюшиной, ее срок сокращен до шести месяцев. Отсчет срока дисквалификации идет с 1 марта", - сообщили в пресс-службе.

Андрюшиной 30 лет, в ее активе золото (2013) и серебро (2019) чемпионатов мира в командной шпаге.

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