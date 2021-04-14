ТАСС, 14 апреля. Армянин Рафаэль Арутюнян стал тренером академии по фигурному катанию "Ангелы Плющенко". Об этом в Instagram сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером - маэстро Рафаэлем Арутюняном, - написал Плющенко. - Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем".