ТАСС, 14 апреля. Армянин Рафаэль Арутюнян стал тренером академии по фигурному катанию "Ангелы Плющенко". Об этом в Instagram сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
"Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером - маэстро Рафаэлем Арутюняном, - написал Плющенко. - Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем".
Арутюняну 63 года, он тренировал трехкратного чемпиона мира американца Натана Чена и двукратного призера Олимпийских игр американку Мишель Кван.
Плющенко 38 лет, он завершил карьеру в марте 2017 года, а в апреле объявил об открытии академии "Ангелы Плющенко", в которой занимается бронзовый призер чемпионатов мира (2021) и Европы (2020), финала серии Гран-при (2019) россиянка Александра Трусова.