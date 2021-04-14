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Футбол в России

В "Рубине" заявили, что не получали предложения от "Аякса" по Кварацхелии

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отметил, что клуб намерен надолго сохранить грузинского полузащитника

ТАСС, 14 апреля. Амстердамский клуб "Аякс" не делал предложение казанскому "Рубину" о приобретении нападающего Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщил генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее газета сообщила, что агент Кварацхелии Мамука Джугели проведет встречу со спортивным директором "Аякса" Марком Овермарсом.

"На нас из "Аякса" пока никто не выходил, - сказал Сайманов. - По регламенту Хвича не может сейчас проводить какие-либо переговоры, он игрок "Рубина", у него долгосрочный контракт. Какие-то люди ходят, о чем-то разговаривают, пытаются какую-то команду искать. Мне кажется, что подобные разговоры вредят самому Хвиче и клубу".

Сайманов отметил, что клуб намерен надолго сохранить Кварацхелию. "У нас нет никакого желания его продать, даже не так, у нас есть стремление сохранить его в "Рубине" надолго, дать ему хорошие условия, предложить ему какие-то бонусы, - добавил Сайманов. - То есть сделать так, чтобы ему было комфортно находиться у нас. И вообще, может, и действительно ему стоит у нас побыть подольше".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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