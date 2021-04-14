В "Рубине" заявили, что не получали предложения от "Аякса" по Кварацхелии

ТАСС, 14 апреля. Амстердамский клуб "Аякс" не делал предложение казанскому "Рубину" о приобретении нападающего Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщил генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее газета сообщила, что агент Кварацхелии Мамука Джугели проведет встречу со спортивным директором "Аякса" Марком Овермарсом.

"На нас из "Аякса" пока никто не выходил, - сказал Сайманов. - По регламенту Хвича не может сейчас проводить какие-либо переговоры, он игрок "Рубина", у него долгосрочный контракт. Какие-то люди ходят, о чем-то разговаривают, пытаются какую-то команду искать. Мне кажется, что подобные разговоры вредят самому Хвиче и клубу".

Сайманов отметил, что клуб намерен надолго сохранить Кварацхелию. "У нас нет никакого желания его продать, даже не так, у нас есть стремление сохранить его в "Рубине" надолго, дать ему хорошие условия, предложить ему какие-то бонусы, - добавил Сайманов. - То есть сделать так, чтобы ему было комфортно находиться у нас. И вообще, может, и действительно ему стоит у нас побыть подольше".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.